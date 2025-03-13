"Кто хочет вернуться - добро пожаловать": Путин сообщил о переговорах по возвращению иностранных компаний в Россию

Переговоры о возвращении иностранных компаний в Россию уже ведутся в правительстве в закрытом режиме. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент страны Владимир Путин. По его словам, Россия никого не выгоняла, а потому компании всегда могут вернуться на внутренний рынок, однако есть шанс, что их ниша уже будет занята отечественным аналогом.

"Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Те, кто хочет вернуться, мы говорим - добро пожаловать, wellcome в любую секунду. Но естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день: если ниши заняты, то, соответственно, - а они заняты - никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем. Более того, и такое поручение у правительства уже есть, в рамках норм ВТО, но все-таки обеспечить определенные преимущества нашим отечественным товаропроизводителям", - отметил Путин.

При этом он отметил, что возвращение некоторых западных партнеров может благотворно отразиться не только на них, но и на деятельности российских компаний.

"Вот уже сегодня в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок. Все спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов", - добавил президент.