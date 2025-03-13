Путин поддержал идею прекращения огня на Украине, но с одним условием

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова на прекращение огня, но только при условии, если это решение приведет к долгосрочному миру.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - сказал Путин на пресс-конференции после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он добавил, что сама по себе идея о перемирии является правильной и Россия ее полностью поддерживает. При этом, есть ряд вопросов, которые предстоит обсудить с американскими коллегами и партнерами.

"Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - заключил глава государства.