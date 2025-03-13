Продолжается возведение социально значимого водопровода в астраханском поселке Сабанс Яр

Свыше 3 километров сетей водоснабжения проложат к началу мая в посёлке Сабанс Яр Советского района Астрахани. Новая коммунальная инфраструктура обеспечит водой земельные участки, выделенные льготникам под жилую застройку.

ИО генерального директора МУП г. Астрахани «Астрводоканал» Кирилл Житерев отметил, что прокладка нового водопровода идёт на средства городского бюджета. Сейчас на участке работает бригада из десяти специалистов и четыре единицы техники. Рабочие уже построили 2,5 км сетей и приступили к монтажу разводящей линии.

Новая инфраструктура также улучшит водоснабжение в домах жителей посёлка. Существующая линия диаметром 150 мм будет дозапитана вновь проложенной 250-миллиметровой трубой, поэтому напор воды увеличится.

Аналогичную работу специалисты Астрводоканала вели и ранее. В 2022-2024 годах к участкам, выделенным для льготных категорий граждан в Ленинском и Кировском районах, проложили почти 4,5 км сетей водоснабжения.

На сегодняшний день в Астрахани очередь имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка под индивидуальное жилое строительство (ИЖС) составляет 1575 человек. 55 из них – участники СВО и члены семей погибших участников СВО.

В 2023-2024 гг. в Астрахани 292 гражданина получили положенные им земельные наделы под ИЖС. В настоящее время идёт работа по предоставлению 114 участков, расположенных в пос. Сабанс Яр в Советском районе, по ул. Промышленная в Трусовском районе и пос. МЖС «Наримановская» в Наримановском районе.

В планах на 2025 год – формирование 131 земельного участка в районе ул. Промышленной и 5-й Басинской в Трусовском районе и ул. Головина в Ленинском районе.