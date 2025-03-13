Игорь Седов поздравил сотрудников ЖКХ Астрахани с наступающим профессиональным праздником

13 марта 2025 года в Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, на котором депутаты Городской Думы поздравили и наградили руководителей управляющих компаний, старших по домам, активных астраханцев – жителей многоквартирных домов.

Представителей отрасли от имени Городской Думы города Астрахани поздравил её председатель и координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» Игорь Седов.

«Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства, выражаю огромную благодарность за ваш каждодневный труд, порой без выходных и праздников. Вы всегда оперативно реагируете на просьбы жителей, в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь людям. Ваши профессиональные навыки, ответственность и преданность делу вносят значительный вклад в обеспечение комфорта, уюта и повышения качества жизни всех астраханцев. Хочется сказать отдельное спасибо старшим по домам за ваше неравнодушие и активность. Убежден, где есть старшие по домам – там всегда порядок!» - сказал Игорь Седов.

Руководитель комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции, председатель совета партийного проекта «Школа ЖКХ» Александр Тихонов вручил благодарственные письма и подчеркнул наивысшую степень ответственности и важности работы в сфере ЖКХ.

Руководитель комитета по социальной политике, спорту, туризму и молодежной политике Городской Думы МО «Городской округ город Астрахань» Тимур Горбунов и депутат Городской Думы Артур Витковский выразили слова благодарности, вручили награды работникам ЖКХ.

В заключение мероприятия всех присутствующих ждали музыкальные подарки от ведущих исполнителей города.