Музаев заявил, что 86% выпускников-педагогов работают по специальности

86% выпускников 2020-2022 гг. педагогических направлений работают по специальности. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзора Музаева на IV Всероссийском форуме по вопросам развития педагогического образования.

Музаев сказал, что этот результат это один из самых высоких среди всех программ подготовки. Нигде нет такого высокого процента трудойстройства выпускников. Где именно они работают и что значит "по специальности", чиновник не уточил.

Слова Музаева вызывают только недоумение. О том, что молодежь не идет в школу, говорят уже все. А 5 марта замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на правительственном часе в Госдуме признал, что уровень трудоустройства после педвузов составляет лишь 40-50%. Правда, не говорил, что речь идет именно о педагогах.

По словам же Музаева выходит, что беспокоиться не о чем - почти все педагоги идут... но куда?



