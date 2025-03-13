В Перми спасатели спасли с льдины рыбака

В Перми спасатели сняли с льдины местного жителя, сообщили Накануне.RU в Пермской городской службе спасения.

Дрейфующего на льдине рыбака заметили местные жители и вызвали спасателей. Мужчина плыл по направлению к Речному вокзалу. Эвакуировать рыбака пришлось с помощью лодки. К счастью, все завершилось благополучно для экстремала.

"Группа оперативного реагирования №12 немедленно выехала к месту и на лодке эвакуировали рыбака 1956 года рождения на берег. Спасатели напоминают, выход на лед небезопасен!" - говорится в сообщении.