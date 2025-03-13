Детали встречи Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом пока неизвестны

Пока неизвестно, сможет ли встретиться Владимир Путин со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом сегодня, 13 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, точной информации пока нет.

Накануне также был телефонный разговор помощника президента Юрия Ушакова с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.

"И сегодня будут контакты. Мы не будем забегать вперед. Своевременно о них проинформируем", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Пресс-секретарь не ответил на вопрос, может ли Путин лично встретиться с Уиткоффом.

Сегодня мы сообщали, что самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку - Стивена Уиткоффа - пересек границу с Россией. Это следует из данных трекингового сервиса Flightradar.

11 марта стало известно, что спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф намерен посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным, сообщал журналист Axios Барак Равид. Он сослался на источник, знакомый с ситуацией.

Также о возможной встрече Путина и Уиткоффа сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн.