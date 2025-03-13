Дзюба вызван на матчи с Гренадой и Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил итоговый состав команды на первый в году учебно-тренировочный сбор.

В итоговый состав вошел 31 футболист. Одним из них стал нападающий "Акрона" Артём Дзюба. В последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 г. в матче чемпионата Европы с Данией.

В рамках сбора россияне сыграют со сборными Гренады и Замбии. Товарищеские матчи сборной состоятся 19 и 25 марта в Москве на стадионе "Динамо", сообщает Российский футбольный союз.