"Баден-Баден" оштрафовали почти на 250 тысяч рублей за проигрывание зарубежных песен

"Всероссийская организация интеллектуальной собственности" (ВОИС) взыскала с УК "Баден-Баден" 246,5 тыс. рублей за использование песен зарубежных исполнителей. Решение вынес Арбитражный суд Свердловской области.

Согласно данным картотеки суда, "Баден-Баден" включала на территории своих комплексов песни 10 зарубежных музыкантов, среди которых Элтон Джон, Джанни Моранди, Бейонсе и Ленни Кравитц. ВОИС потребовала оштрафовать компанию и выплатить компенсацию российским организациям, представляющим исполнителей и изготовителей фонограмм. Каждая песня обошлась "Баден-Баден" в 29 тыс. рублей.

Суд встал на сторону ВОИС, несмотря на то, что авторскими правами ряда песен организация не обладает. Тем не менее, в этих случаях штраф взымается за неправомерное использование фонограмм.