Умерла композитор София Губайдулина

Умерла композитор София Губайдулина. Ей было 93 года. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал композитора "человеком-эпохой".

"Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям", - цитирует Метшина пресс-служба мэрии.

Губайдулина родилась 24 октября 1931 г. в Чистополе. В 1954 г. окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано у Лукомского, Когана (занималась также в классе композиции у Лемана), в 1959 г. – Московскую консерваторию по классу композиции Пейко, там же в 1963 г. – аспирантуру по классу композиции у Шебалина.

С 1960–1970-х гг. активно разрабатывала новые пути в области звуковой выразительности. В 1969 – начале 1970-х гг. работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки. С 1975 г. входила в композиторскую группу "Астрея"(вместе с Суслиным и Артёмовым). В 1980-е гг. рассматривалась творческой общественностью как член так называемой "московской троицы" (совместно с Шнитке и Денисовым). С 1991 г. проживала в Германии (сначала – в Ворпсведе, а с 1992 г. – в Аппен-Унтерглинде).