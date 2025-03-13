Игорь Седов провел выездное совещание в Военном городке с участием активных астраханцев

Накануне председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов провел выездную встречу с жителями многоквартирного дома микрорайона Военный городок по адресу переулок Ленинградский, дом 74.

Подобные встречи Игоря Седова с жителями уже стали традиционными, они помогают налаживанию взаимоотношений между астраханцами и представителями власти.

Во время общения активные жильцы рассказали о проблемах своего дома и микрорайона в целом и просили оказать содействие в решении данных вопросов. Жалобы касались отсутствия подъездных путей к их дому, опиловки сухих деревьев, растущих на придомовой территории, уборки и вывоза мусора, замене аварийного столба и др.

По просьбам жителей в ближайшее время будут сформированы соответствующие обращения в администрацию города, а также обслуживающие организации.