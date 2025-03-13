13 Марта 2025
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Общество Челябинская область
Фото: Вадим Ахметов

Томинский ГОК удостоен высшей общественной награды Челябинской области

Томинский горно-обогатительный комбинат удостоен высшей общественной награды Челябинской области – премии "Признание" за свою активную благотворительную деятельность. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Торжественная церемония награждения состоялась 12 марта на сцене Театра драмы имени Наума Орлова. Премия "Признание", учредителем которой является администрация Челябинска, была основана в 2006 году. Она вручается ежегодно и призвана отмечать предприятия, учреждения, должностных лиц и инициативных граждан, которые вносят существенный вклад в общественное развитие города.

Вручение премии "Признание" в Челябинске(2025)|Фото: Вадим Ахметов

В этом году из 25 соискателей в результате поэтапного отбора экспертный и попечительский советы определили шесть лауреатов в трех номинациях: "За вклад в развитие отрасли", "За лучший социально значимый проект" и "За активную благотворительную деятельность". В каждой из номинаций премия присуждается в двух категориях: за личный вклад и за вклад организации.

Вручение премии "Признание" в Челябинске(2025)|Фото: Вадим Ахметов

Учредители премии высоко оценили вклад Томинского ГОКа в развитие социальной инфраструктуры региона. Комбинат ежегодно поддерживает развитие спорта и культуры, а также оказывает помощь социально незащищенным категориям граждан. Награду из рук председателя оргкомитета премии, спикера городской думы Сергея Буякова принял технический директор Томинского ГОКа Рашит Маннанов. Он подчеркнул, что награда является заслугой всего коллектива предприятия.

Вручение премии "Признание" в Челябинске(2025)|Фото: Вадим Ахметов

"Успешный бизнес состоит не только из цифр и прибыли, но и из ответственности перед обществом. Мы активно поддерживаем социальные инициативы и проекты, заботясь о жителях нашего региона. Мы верим, что благотворительность – это инвестиция в будущее, в создание здоровой и процветающей среды для нас и наших детей", - отметил Маннанов.

Вручение премии "Признание" в Челябинске(2025)|Фото: Вадим Ахметов

С 2016 года Томинский ГОК направил более 2 млрд рублей на социальные и благотворительные проекты в Челябинской области. На эти средства в Коркино построен физкультурно-оздоровительный комплекс, капитально отремонтированы два детских сада, реконструирована лыжная база "Березка", а также реализованы проекты по благоустройству и развитию городской среды в поселке Томинском Сосновского района.

В рамках соглашения о социальном партнерстве в Томинском сельском поселении созданы современные спортивные объекты, включая футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт и хоккейную коробку. Проведен капитальный ремонт в спортивной и художественной школах поселка, в детском саду. Комбинат также поддерживает участие волонтеров в озеленении Челябинского городского бора и проекты, направленные на популяризацию и повышение доступности массового спорта и физической культуры.

Теги: Томинский ГОК, Признание, премия, Челябинск


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