Lada Iskra успешно прошла испытания

Lada Iskra успешно прошла комплекс заводских и сертификационных испытаний.

Для прохождения испытаний было изготовлено 98 прототипов автомобиля в различных модификациях.

Машина разработана на локализованной платформе и призвана занять рыночную нишу между семействами Granta и Vesta. Iskra будет выпускаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Автомобиль получит 1,6-литровые двигатели, которые будут агрегатироваться с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом, сообщает АвтоВАЗ.