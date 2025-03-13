13 Марта 2025
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Фото: официальный сайт Экуменического патриархата

Варфоломею заплатили за томос украинским раскольникам - экс-агент ЦРУ

Экуменический патриарх Варфоломей согласился создать из украинских раскольников "единую церковь" по настоятельной просьбе бывшей госсекретаря США Хиллари Клинтон. Он получил за это 20 млн долларов. Об этом заявил американский писатель, журналист и бывший офицер разведки Джон Крис Кириаку.

Деньги были были перечислены через USAID в один из украинских банков. Но до Фанара дошли только 15 млн, чем его глава был недоволен. О взятке в 25 млн долларов в СМИ сообщалось еще в 2018 году.

Ранее глава международной правозащитной компании Amsterdam & Partners LLP адвокат Роберт Амстердам рассказал журналисту Такеру Карлсону, что Церковь на Украине преследуют руками Госдепа и ЦРУ, а финансирование было через USAID.

Православный исследовательский центр "Хризма" пишет, что в 1925 году Фанар получил от Польши 12 тыс. фунтов за предоставление автокефалии Польской Церкви. А "Правблог" отмечает, что эта практика имеет на Фанаре глубокие корни. Еще в конце XV века турки-османы ввели правило, чтобы каждый новый патриарх платил известную сумму при получении султанской грамоты, причем со временем эта сумма постоянно возрастала. Патриархия должна была платить и годовой налог. Помимо этого, патриархам приходилось "подмазывать" турецких пашей и прочих влиятельных лиц. Со временем деньги на Фанаре стали главным инструментом.

В 1735 году русский посол в Константинополе Алексей Вешняков писал, что "здешние греки в большей своей части ловкачи, у которых нет ни веры, ни закона, ни чести, а их главный интерес – деньги".

Интересно, что сам Варфоломей признал, что создал единую раскольническую организацию на Украине по политическим причинам - поскольку нынешний правящий режим в Киеве считает, что нужно порвать с Россией и РПЦ.

Теги: варфоломей, церковь, взятка, украина, фанар


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