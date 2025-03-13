ТМК смогла снизить энергопотребление и выбросы за счет модернизации освещения

Трубная металлургическая компания (ТМК) отчиталась о завершении очередного этапа комплексной модернизации систем освещения своих производств.

Так, на Синарском трубном заводе (СинТЗ) были переоборудованы осветительные установки на основных производственных участках. Это и установка светодиодных светильников, новая кабельная система и щиты освещения со счетчиками с цифровым выходом. В планах, что после реализации всех этапов модернизации энергопотребление на предприятиях ТМК снизится на 85%, сообщат пресс-служба компании.

СинТЗ — уже третий завод ТМК, на котором модернизировали систему освещения производственных помещений. До этого аналогичная работа была проведена на Северском трубном (СТЗ) и Таганрогском металлургическом (ТАГМЕТ) заводах. При этом эффект от модернизации на СТЗ примерно равняется 108 млн руб. в год (энергопотребление снизилось на 85%), на ТАГМЕТе — 171 млн руб. в год (энергопотребление снизилось на 75-82%).

По словам технического директора ТМК Бориса Пьянкова, уменьшение энергопотребления также помогает компании сократить углеродный след продукции.

"В результате модернизации освещения на СинТЗ, по нашим подсчетам, косвенные выбросы диоксида углерода сократятся на 55 тыс. тонн в год. Мы продолжаем масштабировать этот опыт на другие предприятия — в настоящий момент ведется обновление системы освещения на производственных площадках Волжского трубного завода", — добавил Пьянков.