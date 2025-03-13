Моор о взрыве газа в Тобольске: Помощь и поддержка будет оказана всем нуждающимся

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале прокомментировал взрыв газа, который произошел в жилом доме в Тобольске, передает корреспондент Накануне.RU.

"Осмотрели с главой Тобольска Петром Вагиным место вчерашнего происшествия. В результате ЧП частный дом оказался разрушен полностью. К сожалению, пострадали жильцы — женщина и ребенок. Они сейчас находятся в больнице, за их жизнь и здоровье борются врачи", - говорится в сообщении.

Ударной волной и частями разрушенного дома выбило стекла в соседних зданиях, их временно заменили пленкой и фанерой. Тепловой контур уже восстановлен. Также повреждения получили припаркованные легковые машины.

Комиссия оценивает полученный ущерб. На месте происшествия сотрудники МЧС демонтируют конструкции разрушенного дома.

"Поговорил с местными жителями. Помощь и поддержка будет оказана всем нуждающимся. Работа по восстановлению уже ведется", - заявил Моор.

Напомним, в Тобольске от взрыва газа был разрушен частный жилой дом. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего создана Комиссия КЧС. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.