Минобороны сообщило об освобождении Суджи

Минобороны России официально сообщило об освобождении города Суджа Курской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа", - говорится в сводке министерства.

В Минобороны добавили, что расчеты FPV-дронов поразили бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ, отступающих из Суджи.

12 марта сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации Суджи в самом центре города, где подняли флаг.

Накануне командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ.

Как сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, войска России освободили более 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. За последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта и 259 кв. км территории региона.