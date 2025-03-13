Свердловская полиция будет пропагандировать здоровый образ жизни

С 10 по 19 марта 2025 года свердловская полиция проводит первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Чистое поколение – 2025". Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, основная цель мероприятия – недопущение правонарушений, предупреждение наркомании среди молодежи, выявление фактов вовлечения в незаконный оборот наркотиков, а также повышение осведомленности населения о последствиях их потребления и ответственности за участие в незаконном обороте. В рамках ОПМ полицейскими будут проводиться лекции, семинары и тренинги в образовательных учреждениях с целью создания безопасной среды для подростков.

"Представители МВД во взаимодействии с иными субъектами профилактики обязательно предпримут комплекс мер по популяризации здорового образа жизни. А также проведут рейды в местах массового пребывания молодых людей для установления лиц, употребляющих запрещенные вещества", - отметил полковник Горелых.

Он также обратился ко всем жителям Среднего Урала, кто хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, с просьбой сообщить о противоправных действиях в сфере незаконного оборота наркотиков. В дежурной части ГУ МВД по Свердловской области работает круглосуточный "телефон доверия": 8 (343) 358-71-61. Кроме этого, оперативную информацию всегда можно передать по телефонам 02, 102 или в ближайший отдел полиции.