Дополнительные угрозы безопасности РФ в Арктике создает НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО) создает угрозу России в Арктике. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД), сообщает ТАСС

Также, по данным ведомства, альянс планирует активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ РФ.

В декабре 2024 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов заявил об усилении безопасности в Арктике из-за присутствия НАТО, сообщала Lenta.ru.

"Для обеспечения своего доминирования в регионе наращивается военное присутствие в высоких широтах и развивается соответствующая военная инфраструктура вблизи границ России", — сказал начальник Генштаба ВС РФ.

До этого посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что линия НАТО по наращиванию военной деятельности в Арктике может привести к опасным инцидентам. Корчунов также говорил о том, что решение НАТО создать спутниковую сеть в Арктике — это очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру российских границ.