13 Марта 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Инициатива Матвиенко - шаг к "закрепощению" студентов?

Сегодня в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани необоснованно большое число студентов из других регионов, которые едут туда в поисках лучшей жизни. Это пора прекращать и сокращать раздутое число студентов-платников, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что надо принимать студентов столько, сколько нужно по нужным специальностям, а остальные "пусть учатся у себя дома". "Где родился - там и пригодился", - сказала она.

В Москве миллион студентов, это очень много, сказала Матвиенко. Это количество не обусловлено никакими реальными потребностями, но обусловлено сложившейся практикой вузов, которые ранее в погоне за прибылью увеличили число платных мест без наличия соответствующих условий - материальной базы, профессорско-преподавательского состава. И "начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны".

"Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые идут работать менеджерами в торговые сети .Они уже к себе домой не вернутся, как же - в Москве учился", - рассказала Матвиенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с тем, что переподготовка студентов по тем профессиям, которые менее востребованы, пагубно влияет на экономику. Но вопрос лучше переадресовать Минобрнауки.

Сенатор Андрей Клишас подчеркивает: речь об ограничении права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы не идет.

Невозможно не заметить того, что инициатива по "закрепощению" студентов в своем регионе появилась во время продвижения законопроекта об изменении государственной итоговой аттестации после 9 класса. Власти хотят увеличить уход выпускников после 9 класса в колледжи и техникумы, облегчив им сдачу ОГЭ, которые сократят до двух, и предоставив преимущественное право при поступлении в учреждения СПО своего региона. А тем, которые хотят в 10 класс, напротив, усложнят это. Закон будет принят уже 18 марта. Одновременно в Москве, Питере, Казани могут сократить план приема студентов из других регионов. То есть просматривается явный план насыщения регионов молодыми кадрами со средним специальным образованием.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин с проблемой переизбытка студентов в Москве согласен, но считает, что искусственно ограничивать право студентов на платное образование - это неправильно.

Напомним, власти много лет трубили о том, что ЕГЭ дал любому из глубинки поступить в самый престижный столичный вуз. И вот теперь такой разворот - оказывается, в Москве слишком много студентов.

Олег Смолин предлагает: почему бы не дать выпускникам возможность выбора: кто смотрит в Москву - путь сдают ЕГЭ, а кто хочет остаться в своем регионе - пусть сдают нормальный экзамен? Это позволило бы уменьшить утечку умов из регионов и снизить вред ЕГЭ, который намного превосходит его пользу.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов отмечает, что Матвиенко фактически поставила под сомнение самый главный аргумент защитников ЕГЭ.

"Где родился - там и пригодился! Я, кстати, считаю, что это стратегически (с точки зрения развития страны) очень верная идея. Вообще "выкачивать" ресурсы из регионов - это создавать условия для их еще большего упадка. Другое дело, что на местах должны быть и вузы достойные и, главное, обеспечены гарантии достойного трудоустройства. А вот тут возникают вопросы. Если этот вопрос поднимать в контексте общего развития территорий - я совершенно согласен с Валентиной Ивановной. Если в отрыве от общегосударственного планирования развития территорий - это сомнительная затея", - написал учитель.

Проблема еще и в том, что во многих региональных вузах обучение превратилось в фикцию.

Теги: студенты, образование, вузы, валентина матвиенко


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