Бастрыкину доложат о взрыве газа в Тобольске

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту хлопка бытового газа в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В Тобольске 12 марта в доме по ул. Октябрьская взорвался газ. В депздраве региона сообщили, что два пациента госпитализированы в профильное отделение в Областную больницу № 3 в крайне тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, в Тобольске от взрыва газа был разрушен частный жилой дом. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего создана Комиссия КЧС

"Мы оперативно провели собрание с жителями ближайших домов, порядка 70 человек. Понимаю вашу тревогу, поэтому постарались ответить на все вопросы. Сейчас первоочередная задача – восстановление теплового контура соседнего многоквартирного дома, где выбило окна. В ближайшее время будут восстановлены стекла. Мы готовы предоставить временное жилье в гостинице/хостеле на срок до двух месяцев", - сказал после трагедии глава муниципалитета Петр Вагин.