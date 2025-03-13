Росавиация хочет добиться снятия "красного флажка" ICAO с гражданской авиации страны

Власти России решили добиться снятия "красного флажка" ICAO с гражданской авиации страны. Росаваиация подготовила документы, согласно которым решение о присвоении такого статуса признано политизированным.

Статус "серьёзной обеспокоенности в области безопасности полётов" выдан Международной организацией гражданской авиации (ICAO) в 2022 г. Причиной стала двойная регистрация воздушных судов. Росавиация подготовила предложения о вступлении в диалог с международной организацией по этому вопросу.

В 2024-м в Минтранс представлены аналитические материалы, свидетельствующие о политическом аспекте присвоения статуса, говорится в материалах федерального агентства, с которыми ознакомились "Известия".