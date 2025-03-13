Президент Белоруссии прилетел на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко прибыл в Россию с официальным визитом. Борт приземлился в аэропорту Внуково. Президента Белоруссии встретил почетный караул, пишет Коммерсант..

Он приехал на переговоры с Владимиром Путиным.

Их встреча пройдет в Кремле сначала в формате "один на один", а затем с участием членов делегаций. Основные темы диалога - развитие двустороннего сотрудничества, перспективные направления взаимодействия. Также президенты обсудят текущую международную ситуацию.

По итогам переговоров должны подписать пакет документов, направленных на укрепление союзнических отношений между Беларусью и Россией.

Накануне сообщалось, что это первая зарубежная поездка Александра Лукашенко после переизбрания на пост главы Белорусского государства.