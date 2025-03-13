ФСБ предотвратила подрывы военных бомбами в парфюмерных наборах

Сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт против бойцов армии России, участвующих в специальной военной операции. Их предполагалось подрывать бомбами, замаскированными под парфюмерные наборы.

В аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях нашли пять посылок. Внутри были самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы. Взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем.

В Первоуральске (Свердловская область) задержан завербованный украинскими спецслужбами 22-летний россиянин. Он в марте за деньги изъял из схронов в Челябинске указанные посылки и отправил их "Почтой России" военнослужащим и представителям органов власти в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив вознаграждение. В 2024 г. по заданию куратора этот же россиянин собирал информацию о российских военных, проживающих в Энгельсе (Саратовская область), и сотрудниках предприятий оборонно-промышленного комплекса Екатеринбурга.

В Челябинске обнаружен ещё один тайник, из которого изъяты четыре аналогичных СВУ, предназначавшиеся военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Возбуждено уголовное дело, сообщает центр общественных связей ФСБ.