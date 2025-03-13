Володин захотел "сажать" за "содействие международным организациям, в которых не участвует Россия"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что в нижней палате парламента разработаны различные инициативы, которые, в случае принятия, усовершенствуют контроль за деятельностью иноагентов.

Предлагается признать иноагентами тех, кто помогает исполнять решения различных международных организаций, в которых не участвует Россия. Среди них – Международный уголовный суд. Также иноагентами Володин предлагает считать тех, кто вовлекает граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые можно потом использовать во вред России.

Иноагентов и тех, кто бежал из страны, Володин предлагает судить за противоправные действия против России, совершённые из-за границы. Такими действиями следует считать публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности страны, фейки об армии России и реабилитацию нацизма.

Володин считает, что человека следует посадить в тюрьму на срок до пяти лет и конфисковать его имущество, если он "из корыстных побуждений или по найму" дискредитировал армию России или призывал к санкциям против страны. Также предлагается ввести уголовную ответственность и давать до семи лет с конфискацией имущества за "оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия".

"Принятие законопроектов позволит защитить нашу страну и её граждан от вмешательства со стороны недружественных государств. Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за её пределами", - пишет Володин в своём telegram-канале.