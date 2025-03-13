"Транснефть – Сибирь" транспортировало 100-миллионную тонну нефти по трубопроводной системе Заполярье – Пурпе

13 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США приостанавливают военную помощь Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" транспортировало 100-миллионную тонну нефти по трубопроводной системе Заполярье – Пурпе

"Транснефть – Сибирь" транспортировало 100-миллионную тонну нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Заполярье – Пурпе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Прием нефти начался с сентября 2016 года. Сдачу нефти первоначально производили две нефтедобывающие компании. На сегодняшний день к нефтепроводу подключены приемо-сдаточные пункты шести добывающих компаний.

Запуск МН Заполярье – Пурпе позволил начать освоение новых месторождений. Сегодня в нефтепровод сырье поступает с девяти месторождений ЯНАО.

Товарная нефть, принимаемая в трубопроводную систему, неоднородна по своему составу. Прием осуществляется как легких типов нефти, так и битуминозных с плотностью более 930 кг на куб. м при 20°С и содержанием парафинов менее 1%. Температура застывания нефти с месторождений ЯНАО также весьма различна: от минус 2°С до минус 82°С.

Отметим, что в сентябре 2016 года нефтепровод был введен в опытную эксплуатацию, в промышленную эксплуатацию – в январе 2017 года. Запуск нового трубопровода произвел президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции из Москвы.

"Транснефть – Сибирь" транспортировало 100-миллионную тонну нефти по трубопроводной системе Заполярье – Пурпе(2025)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

Нефтепровод Заполярье – Пурпе протяженностью 484 км и мощностью до 45,7 млн тонн в год является частью трубопроводной системы Заполярье – Пурпе – Самотлор. Ввод объекта позволил поставлять нефть новых месторождений севера Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа на нефтеперерабатывающие заводы России, а также на экспорт.

Нефтепровод Заполярье – Пурпе – уникальный проект, при реализации которого были использованы новейшие методы строительства и инновационные технологии. При проектировании трубопровода, учитывая условия транспортировки нефти и сложные инженерно-геологические условия местности, были определены два способа прокладки: подземный и надземный. Ранее "Транснефть" не применяла надземный метод строительства нефтяных магистралей в подобных условиях.

В числе объектов нефтепровода были возведены две новые нефтеперекачивающие станции – головная "Заполярье", промежуточная НПС "Ямал". Проведены работы по расширению действующей линейной производственно-диспетчерской станции "Пур-Пе", построены производственная площадка в пос. Коротчаево и здание аппарата управления Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. Все объекты оснащены передовым оборудованием российского производства.

Теги: нефть, нефтепровод, заполярье пурпе


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети