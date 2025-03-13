"Атомстройкомплекс" представил свои инициативы на площадке СОСПП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось заседание комиссии Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей по развитию инфраструктуры и государственно-частному партнерству.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", темой заседания стала "Проблематика и перспективы создания инфраструктурных объектов в Свердловской области в 2025 году". В состав комиссии входят представители строительных организаций региона, в том числе "Атомстройкомплекса", который обладает передовым опытом строительства и эксплуатации школ в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее на полях форума 100+Technobuild "Атом" и СОСПП заключили соглашение о масштабировании опыта компании при строительстве и других объектов социальной инфраструктуры.

"Мы работаем в соответствии с национальными приоритетами и прорабатываем проекты, которые максимально отвечают стратегическим задачам страны и Свердловской области в частности. На площадке СОСПП широко обсуждается федеральная проблема, связанная с дефицитом трудовых ресурсов. Для ее решения мы разрабатываем концепцию Центра среднего профессионального образования в Кировском районе Екатеринбурга, который бы объединил на своей площадке ряд профильных колледжей и потенциальных работодателей, повысил бы престиж среднего профессионального образования, позволил решить кадровый дефицит и привлекать абитуриентов из других регионов", - подчеркнул замдиректора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Александр Копылов.

Предполагается строительство высокотехнологичных учебных корпусов и технопарка, инфраструктуры для комфортного проживания 50 тысяч студентов, организации качественного досуга, а также эффективного взаимодействия с работодателями и последующего трудоустройства.

Второй проект, который "Атом" представил на площадке СОСПП, способствует повышению туристического потенциала Среднего Урала. Он соответствует целям и задачам приоритетного национального проекта "Туризм и гостеприимство" и утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым программе по развитию автомобильного туризма в регионе до 2030 года.

Это проект по созданию кольцевого туристического автомаршрута, который пройдет по территориям Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО. Разработкой маршрута уже занимается рабочая группа под руководством заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина.

"Проект предполагает строительство туристической инфраструктуры на маршруте рядом с ключевыми достопримечательностями. Сейчас мы совместно с министерством туризма и министерством экономического развития Свердловской области прорабатываем эффективное наполнение типового придорожного комплекса и через пару месяцев будем готовы представить его рабочей группе", - пояснил Александр Копылов.

Всего предполагается построить восемь отелей, каждый в среднем на 40 комфортных номеров. Реализация проекта сделает доступнее и комфортнее для посещения такие уральские достопримечательности, как гора Качканар, Конжаковский камень, главный Уральский хребет, Висимский заповедник, музей под открытым небом Суеват Пауль и многие другие.