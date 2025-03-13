УрФУ и "Россети Урал" обсудили подготовку кадров и модернизацию учебных программ

Уральский федеральный университет посетил генеральный директор ПАО "Россети Урал" Дмитрий Воденников. В ходе встречи с руководством вуза обсуждались вопросы подготовки кадров для электросетевого комплекса, работа базовой кафедры "Электроэнергетика", а также дальнейшее сотрудничество крупнейшей электросетевой компании Урала и ведущего вуза страны.

"Наша компания заинтересована в привлечении молодых специалистов, обладающих высоким уровнем компетенций и знаний. Помимо актуализации образовательных программ и стандартов, наши специалисты оказывают консультации студентам при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, мы совершенствуем техническую базу университета. Именно совместная работа с ведущим вузом страны дает возможность нам, как работодателю, наделить необходимыми компетенциями студентов, а ребятам еще во время учебы начать строить карьеру в энергетике. Уверен, что наше сотрудничество с Уральским федеральным университетом будет расширяться и станет еще более эффективным. Сегодня мы обсудили дальнейшие векторы нашего взаимодействия, направленные на укрепление Уральской инженерной школы", — подчеркнул Дмитрий Воденников.

Во время встречи стороны обсудили пути развития сотрудничества и расширения взаимодействия электросетевой компании с кафедрами УралЭНИН, дальнейшее развитие обучающих программ, исходя из обновленной материально-технической базы, а также объединение усилий крупнейшего вуза Урала и "Россети Урал" по подготовке инженерных кадров для отрасли. Также рассматривались вопросы по расширению взаимодействия УрФУ и Учебного центра "Россети Урал".

"Сотрудничество с компанией "Россети Урал" играет ключевую роль в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров. Благодаря совместным образовательным программам, студенты УрФУ получают не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешной работы в электроэнергетической отрасли. Совместными усилиями мы активно развиваем учебную базу, модернизируем лаборатории и внедряем современные технологии, что позволяет будущим специалистам быть востребованными на рынке труда. Уверен, что наше взаимодействие с "Россети Урал" продолжит укрепляться, создавая новые возможности для студентов и молодых инженеров", — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

После рабочей встречи стороны посетили лаборатории УралЭНИН, дисплейный класс базовой кафедры электросетевой компании "Электроэнергетика", созданный при поддержке компании "Россети Урал". Многофункциональный класс позволяет студентам Уральского энергетического института УрФУ научиться работать на современном программном продукте оперативно-технологического управления с изменяемым набором приложений для создания автоматизированных систем диспетчерского, технологического, ситуационного, коммерческого управления объектами электроэнергетики.

Кроме того, представители компании "Россети Урал" также пообщались со студентами 2-го и 3-го курсов, обучающимися по направлению "Электроэнергетика и электротехника", и ответили на интересующие ребят вопросы.

Напомним, что при поддержке "Россети Урал" с целью активного развития практико-ориентированной подготовки студентов технических специальностей в университете была создана базовая кафедра "Электроэнергетика" Уральского энергетического института. На базе кафедры осуществляется подготовка кадров для электросетевого комплекса, а также профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников компании. Также обучающиеся по программе "Электроэнергетика" получают первую рабочую профессию "Электромонтер по обслуживанию подстанций 3-го разряда" на базе Учебного центра "Россети Урал", а сотрудники компании активно участвуют в образовательном процессе и проводят для студентов лекционные сессии, вебинары и консультации.

Отметим, что сегодня в компании "Россети Урал" трудится порядка 1300 выпускников УрФУ, из них более 400 имеют специализацию "Электроэнергетика и электротехника". Для подготовки студентов вуз и компания взаимодействуют в разработке образовательных и профессиональных стандартов, рабочих программ, реализуют научно-исследовательские и конструкторские проекты, имеющие высокую значимость для развития энергосистемы Урала.