Рособрнадзор отказался увеличивать длительность ЕГЭ

Рособрнадзор ответил отказом на просьбу увеличить продолжительность ЕГЭ.

Недавно депутаты Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили изменить регламент ЕГЭ, увеличив время на выполнение экзаменационных заданий до 4,5-5 часов, прежде всего по профильной математике и физике, где необходимы расчеты.

Однако в Рособрнадзоре ответили, что это не поможет участникам экзамена, не владеющим навыками решения задач, а нынешнего времени "вполне достаточно для успешной сдачи экзамена".

"Участники экзамена, успешно освоившие программы, справляются с подобными заданиями за отведенное на экзамен время", - заключили в ведомстве.

При этом каждый год нередки жалобы на то, что не хватает времени. ЕГЭ по профильной математике и физике официально длится 3 часа 55 минут. В прошлом году ЕГЭ по профильной математике был существенно упрощен для поднятия результатов. Так, для набора 70 баллов достаточно ответить на 12 простых вопросов, не требующих решения.