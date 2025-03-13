13 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Жену бойца СВО из Белоярского оставили без двух выплат за ранения и новостей о супруге

Жительница Белоярского района, жена бойца СВО, заключившего контракт с Минобороны, осталась без выплат за оба ранения супруга после признания его пропавшим без вести. Об этой истории в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"К январю, когда ко мне обратилась эта сильная духом женщина, на счет ее мужа так и не перечислили выплату за оба ранения. Плюсом не начали выплачивать супруге положенного ей по закону денежного довольствия пропавшего бойца. По обоим случаям проинформировал военную прокуратуру ЦВО. По выплатам за ранение разбирательство продолжается", - написал депутат.

По его словам, еще в сентябре 2024 года женщина узнала от сослуживцев мужа, что военная часть признала того пропавшим без вести. Однако даже к январю соответствующие сведения не были доведены до военкомата. Проверка прокуратуры подтвердила, что правомочное командование вовремя не передало информацию в военкомат и не оповестило близких бойца, после чего свердловчанка все же получила извещение.

Сейчас продолжается разбирательство по выплатам за ранение.

Иванов отметил, что подобные инциденты все еще происходят, однако не всегда стоит пенять на разгильдяйство. Иногда путаница в документах это форс-мажоры, связанные с реалиями бойцов на фронте.

"В целом, порядок в делопроизводстве в Минобороны наведен. Но эксцессы случаются, и они приводят к семейным драмам и человеческим трагедиям. Причина: колоссальный объем документов, которые оформляются на СВО, порой, в экстремальных условиях. Скажу больше. Это ***** (вооруженный конфликт). Здесь документы иногда гибнут в огне, в воде. Иногда оперативная обстановка меняется слишком стремительно", - резюмировал депутат.

Теги: СВО, Белоярск, Иванов, боец, жена, выплата


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