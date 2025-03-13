В Югре директор турфирмы присвоила два миллиона рублей

В Югорске гендиректор туристического агентства предстанет перед судом за присвоение около двух миллионов рублей от продажи путевок обманутым клиентам, сообщили Накануне.RU в полиции Югры.

Ее обвиняют в мошенничестве и присвоении денежных средств клиентов с использованием должностного положения.

С января 2020 по август 2024, обвиняемая заключила договоры стоимостью от 80 до 600 тыс. руб. Однако свои обязательства перед клиентами не выполнила и не произвела оплату туроператорам за путешествия в Таиланд, Египет, Турцию и туры по России.

В результате убытки восьми югорчан составили 1 млн 973 тыс. руб. Эти деньги обвиняемая потратила по своему усмотрению. В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Одна из санкций инкриминируемых преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

На период расследования уголовного дела фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.