Патрушев: НАТО готовит теракты против подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов РФ

Страны НАТО хотят усилить террористические действия против российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

Речь также идет о портах и свободе судоходства на Балтике. Европа продолжает политику блокирования России в море, несмотря на возобновившийся диалог между РФ и США. По словам Патрушева, по итогам саммита ЕС можно понять, что военные угрозы будут только возрастать

"Россия не допустит посягательства на свои национальные интересы в Балтийском регионе", - отметил помощник.

Он добавил, что НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов для создания нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям.

Патрушев напомнил, что 13 марта исполняется 85 лет со дня окончания советско-финской войны. И сейчас Финляндия вновь становится плацдармом для агрессии против России.

25 февраля в Ленинградской области зафиксировано загрязнение Финского залива, сообщал SHOT. По данным Telegram-канала, причиной стало гидравлическое масло, которое вытекает из самоподъемной платформы "Ваенга", находящейся в порту Усть-Луга.