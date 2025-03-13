Установлена причина вспышки острого гастроэнтерита в общежитии СУНЦ УрФУ

Санврачи сумели установить причину вспышки острого гастроэнтерита среди учащихся СУНЦ УрФУ.

Массовая заболеваемость произошла накануне в общежитии лицея. Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на вечер 12 марта ОКИ была обнаружена у 34 учащихся. Специалисты обследовали пищеблок с отбором проб для лабораторных исследований, в итоге у большинства заболевших был выявлен норовирус.

Тот же возбудитель обнаружен у двух сотрудников пищеблока. А в работе самого пищеблока санврачи нашли массу нарушений санитарного законодательства.

Деятельность организатора питания – ООО "Общественное питание" – временно приостановлена. Выданы предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях. СУНЦ УрФУ переведен на дистанционный режим работы. Эпидрасследование продолжается.

Напомним, что Следственный комитет возбудил дело после вспышки острого гастроэнтерита в общежитии лицея.