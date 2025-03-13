В Госдуме предложили предоставить приоритет россиянам для получения субсидий

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунального хозяйства Александр Якубовский направил обращение вице-премьеру России Марату Хуснуллину с инициативой о предоставлении приоритета семьям при получении социальной выплаты для приобретения жилья за счет бюджетных средств.

Из документа следует, что одной из ключевых мер поддержки семей является социальная выплата для приобретения жилья за счет средств федерального и регионального бюджетов. Претендовать на выплаты может молодая семья, воспитывающая одного или нескольких детей, в том числе семьи, где один из супругов не является российским гражданином, либо неполная молодая семья, состоящая из одного родителя - гражданина РФ и одного ребенка или более.

Парламентарий указал, что семьи, имеющие трех и более детей, обладают правом на внеочередное получение такой выплаты.

"Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в действующие правила предоставления такой субсидии, исключив возможность ее получения: семьями, где один из супругов не является гражданином РФ, (если) с момента получения гражданства РФ последним из супругов прошло не менее пяти лет, семья, где один или оба супруга обладают приобретенным гражданством РФ, должна прожить на территории субъекта РФ, в котором она претендует на получение социальной выплаты, не менее трех лет", - сказано в обращении.

В документе отмечается, что в ряде регионов, в первую очередь на фоне роста миграционных потоков, сложилась ситуация, когда треть и более семей, получающих социальную выплату во внеочередном порядке, являются семьями мигрантов, в том числе когда один из супругов даже не является гражданином России.

Это не только удлиняет срок в очереди для молодых семей за получением выплаты, но и ставит семьи российских граждан в невыгодное положение. Якубовский считает, что необходимо правильно расставить приоритеты, когда государственные программы поддержки действуют в интересах российских граждан и российских семей, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук отчитался о вручении жилищных сертификатов молодым семьям. Как минимум на одном кадре была семья неславянской внешности. Позже глава города отредактировал свой пост. Текст он оставил без изменения, но фотографии с мигрантами пропали.