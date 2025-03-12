12 Марта 2025
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Общество Курская область
Фото: t.me/vvgladkov

Ущерб от мошенничества при строительстве "зубов дракона" в Курской области превысил 156 млн рублей

В Курской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при изготовлении и поставке бетонных пирамид. Сумма ущерба превысила 156 млн руб., сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как считает следствие, представители АО "Корпорация развития Курской области" и еще двух коммерческих организаций заключили контракты на изготовление и поставку бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области. Коммерсанты поставили треугольные конструкции, также известные как "зубы дракона", прочность которых была в два раза меньше заявленных требований.

В ходе технического исследования образцов сооружений следователи обнаружили ущерб на сумму более 156 миллионов рублей.

Следственное управление УМВД России по Курской области по материалам оперативных мероприятий регионального УФСБ России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Расследование продолжается.

Теги: зубы дракона, сооружения, мошенничество


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