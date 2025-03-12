СМИ: Путин, возможно, согласится на 30-дневное перемирие на Украине

Российская сторона, скорее всего, согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине, но попытается обеспечить максимально выгодные условия для Москвы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией Кремля.

По словам собеседника агентства, российские официальные лица не обсуждали с американскими коллегами сделку, на которую дала согласие Украина на переговорах в Джидде. Как отмечается, Россия пока не до конца согласна со всеми пунктами и требует доработки условий прекращения огня. В качестве условия временного перемирия Москва может запросить прекращение поставок оружия Киеву, считает один из близких к Кремлю источников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "не забегать вперед" в теме о 30-дневном перемирии на Украине.

Напомним, 11 марта по итогам переговоров США и Украины Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Вашингтон при этом заявил, что отменяет паузу в обмене разведданными с Киевом и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра". Президент США надеется получить согласие президента РФ Владимира Путина на прекращение огня. Отмечается, что если Москву не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт продолжится.