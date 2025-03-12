Журналистку Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма, освободили в зале суда

Второй Западный окружной военный суд назначил штраф в размере 600 тыс. руб. журналистке Надежде Кеворковой, которая обвиняется в оправдании терроризма, сообщает "Коммерсантъ". Ее освободили из зала суда.

Изначально Кеворковой назначили штраф 700 тыс. руб., но из-за времени заключения в СИЗО сумму снизили. Прокуроры запрашивали для журналистки шесть лет колонии общего режима и штраф на 500 тыс. руб. Допрошенные в суде свидетели дали показания в ее пользу. Вину она не признала.

Журналистку Надежду Кеворкову в мае 2024 года задержали в Москве по делу об оправдании терроризма. Сообщается, что в ее деле два эпизода. Первый связан с постом ее коллеги Орхана Джемаля: Кеворкова опубликовала ссылку на текст убитого в 2018-м году журналиста (текст был про нападение террористов на Нальчик в 2010 году).

Второй эпизод связан с оправданием деятельности движения Талибан*, текст Кеворкова опубликовала в своем Telegram-канале в 2021 году.

*Талибан — признанная в России террористической организация, запрещена в РФ