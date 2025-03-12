Модернизированный реабилитационный центр для особых детей сможет оказать помощь 1,5 тысячам кировских ребятишек в год

В Кирове на улице Цеховой открылся обновленный Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Сегодня его возможности оценили губернатор Кировской области Александр Соколов, депутат Государственной Думы, инициатор создания центра Рахим Азимов и руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Сидякин. Они побывали с рабочим визитом в центре.

Напомним, летом 2023 года Рахим Азимов выступил с инициативой строительства в Кирове еще одного нового здания Центра реабилитации для детей с особенностями здоровья. Губернатор Александр Соколов поддержал эту инициативу. И в результате объект был возведён менее чем за полтора года.

Это первый в регионе крупный социальный объект, модернизированный полностью за счет привлеченных внебюджетных средств. Общая стоимость строительства составила более 300 млн рублей.

"Слова благодарности инициатору и «мотору» этого проекта — Рахиму Азизбоевичу Азимову. За то, что дал возможность в три раза увеличить количество мест для реабилитации детей. Здесь для этого есть лучшее оборудование и высококлассные специалисты. Все сделано на высшем уровне", — сказал Александр Соколов.

Сейчас Областной реабилитационный центр занимает два здания. Площадь вновь возведенного — более 2,5 тысяч кв м. С введением нового корпуса в эксплуатацию всего получать помощь в центре смогут одновременно до 130 детей, а в год — 1 500 ребятишек. Таким образом, число детей, проходящих реабилитацию, вырастет в 3 раза. Проходить процедуры здесь смогут как юные жители Кировской области, так из подшефного Веселовского округа Запорожской области.

Важно отметить, что проходя курс реабилитации, дети с родителями могут проживать в «Семейной гостинице» центра.

Мама одного из юных пациентов, Виктория Викторовна, высоко оценила условия проживания и лечения, поблагодарила за новые возможности для ее ребенка.

"Сегодня мы увидели, как работает новый детский реабилитационный центр. Он действительно получился таким, каким мы его задумывали — добрым и светлым. Слова благодарности, которые сегодня звучат от родителей и сотрудников центра, — лучшая награда для всех, кто был причастен к его созданию", — подчеркнул Рахим Азимов.

В реабилитационном центре функционируют залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа, гидромассажные ванны, физиокабинет, соляная комната, сенсорная комната, комната социально-бытовой адаптации, мастерские, комната для занятий родителей, кабинеты логопедов, дефектологов, психологов, социальных педагогов, специалистов по социальной работе, инструкторов по труду, врачей.

Высокую оценку новому социальному объекту дал руководитель Центрального исполнительного комитета Партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Александр Сидякин.

"Много езжу по регионам, но то, что я сегодня увидел — удивило", — отметил Александр Сидякин.

Добавим, что поддержка семей с детьми, в том числе родителей, воспитывающих особых детей — приоритетное направление Стратегии развития Кировской области, а также нацпроекта «Семья».