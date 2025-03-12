12 Марта 2025
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Здравоохранение Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Модернизированный реабилитационный центр для особых детей сможет оказать помощь 1,5 тысячам кировских ребятишек в год

В Кирове на улице Цеховой открылся обновленный Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Сегодня его возможности оценили губернатор Кировской области Александр Соколов, депутат Государственной Думы, инициатор создания центра Рахим Азимов и руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Сидякин. Они побывали с рабочим визитом в центре.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Напомним, летом 2023 года Рахим Азимов выступил с инициативой строительства в Кирове еще одного нового здания Центра реабилитации для детей с особенностями здоровья. Губернатор Александр Соколов поддержал эту инициативу. И в результате объект был возведён менее чем за полтора года.

Это  первый в регионе крупный социальный объект, модернизированный полностью за счет привлеченных внебюджетных средств. Общая стоимость строительства составила более 300 млн рублей.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

"Слова благодарности инициатору и «мотору» этого проекта — Рахиму Азизбоевичу Азимову. За то, что дал возможность в три раза увеличить количество мест для реабилитации детей. Здесь для этого есть лучшее оборудование и высококлассные специалисты. Все сделано на высшем уровне", — сказал Александр Соколов.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Сейчас Областной реабилитационный центр занимает два здания. Площадь вновь возведенного — более 2,5 тысяч кв м. С введением нового корпуса в эксплуатацию всего получать помощь в центре смогут одновременно до 130 детей, а в год — 1 500 ребятишек. Таким образом, число детей, проходящих реабилитацию, вырастет в 3 раза. Проходить процедуры здесь смогут как юные жители Кировской области, так из подшефного Веселовского округа Запорожской области.

Важно отметить, что проходя курс реабилитации, дети с родителями могут проживать в «Семейной гостинице» центра.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Мама одного из юных пациентов, Виктория Викторовна, высоко оценила условия проживания и лечения, поблагодарила за новые возможности для ее ребенка.

"Сегодня мы увидели, как работает новый детский реабилитационный центр. Он действительно получился таким, каким мы его задумывали — добрым и светлым. Слова благодарности, которые сегодня звучат от родителей и сотрудников центра, — лучшая награда для всех, кто был причастен к его созданию", — подчеркнул Рахим Азимов.

В реабилитационном центре функционируют залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа, гидромассажные ванны, физиокабинет, соляная комната, сенсорная комната, комната социально-бытовой адаптации, мастерские, комната для занятий родителей, кабинеты логопедов, дефектологов, психологов, социальных педагогов, специалистов по социальной работе, инструкторов по труду, врачей.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Высокую оценку новому социальному объекту дал руководитель Центрального исполнительного комитета Партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Александр Сидякин.

"Много езжу по регионам, но то, что я сегодня увидел — удивило", — отметил Александр Сидякин.

Добавим, что поддержка семей с детьми, в том числе родителей, воспитывающих особых детей — приоритетное направление Стратегии развития Кировской области, а также нацпроекта «Семья».

Теги: александр соколов, реабилитационный центр для особых детей, лечебная физкультура, процедуры


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