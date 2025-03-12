В Тобольске произошел взрыв газа

В Тобольске произошел взрыв газа в доме №62 по ул. Октябрьская. Повреждено здание многоквартирного дома. Вылетели рамы и стекла. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр города находится на месте ЧП. Также на месте ЧП находятся все экстренные службы.

По предварительным данным, в результате взрыва один человек пострадал. Ему оперативно оказана медицинская помощь. Сотрудники МЧС в полном составе занимаются ликвидацией возможного возгорания. Угрозы возгорания соседних зданий нет.

Будет собрано общее собрание, всем оказана необходимая оперативная и консультативная помощь.