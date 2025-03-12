Набор в "школу губернаторов" отложили ради "Времени героев"

Новый набор в "школу губернаторов" отложен. Сейчас в приоритете два других проекта – "Время героев" и "Лидеры России. Политика".

"Ресурс всё-таки ограничен. И он сейчас брошен на другие проекты. Тем более, "школа губернаторов" уже смогла помочь сформировать значительный кадровый резерв управленцев. Но это не значит, что этот проект закрывается", - говорит один из собеседников РБК.

Другой утверждает, что пополнение кадрового резерва все равно нужно, и очередная "школа губернаторов" начнёт свою работу позже. Возможно, осенью.