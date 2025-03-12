Пострадавшим от пожара в Кисловодске помогут отремонтировать квартиры

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров высказался о пожаре в жилом доме Кисловодска. С тремя пострадавшими работают медики. Есть погибший.

"Двум семьям предоставлено временное жилье. Остальные пока остановились у родственников. По результатам (обследования) будет принято решение о введении режима ЧС. Поручил подготовиться к началу выплат компенсации ущерба. Поможем с ремонтом квартир", - написал Владимиров в своём telegram-канале.

Следует ускорить капремонт дома за счёт резервного фонда.

"Так восстановим фасад и инженерные сети. Важно работать быстро и слаженно, чтобы вернуть жизнь земляков в привычное русло. Прошу всех действовать исходя из этой установки", - отметил Владимиров.

11 марта управление МЧС по Ставрополью сообщило, что возгорание случилось на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Седлогорская. Площадь пожара составила 70 "квадратов". Предварительно, все могло произойти из-за шалости ребенка. Дознавателем краевого чрезвычайного ведомства проводится расследование. По данным мэра Кисловодска Евгения Моисеева, выгорели шесть квартир, в которых проживали 19 человек. Жильцам двух квартир для временного проживания предоставлено жилье маневренного фонда, остальные от размещения отказались ввиду проживания у родственников.