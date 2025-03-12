В Москве создали совет по развитию математического и естественно-научного образования

В Москве создали экспертный совет по развитию математического и естественно-научного образования. Решение стало частью стратегии столичного правительства по развитию и повышению качества школьного образования. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В созданный совет вошли более 50 экспертов, в числе которых тренеры олимпиадных сборных, учителя, члены экзаменационных комиссий, представители вузов и предприятий, методисты.

Пр словам Раковой, Москва стремится сохранить лидирующие позиции в сфере образования. Экспертный совет займется согласованием и экспертизой дополнительных образовательных программ, учебных пособий, курсов и т.п. Весной в городе приступят к формированию новой системы подготовки и повышения квалификации учителей математики, а с нового учебного года в школах появятся городские учебные курсы по математике, науке и технологиям для 1-6 классов. Совет возглавил ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

Он рассказал, что в ближайшее время в московских школах будут запущены новые проекты: городские математические и естественно-научные кружки, олимпиады для учеников с 3-го класса, а также дополнительные программы по математике, науке и технологиям. Это позволит выявлять талантливых детей и продвигать их дальше.

Недавно в Москве решили увеличить финансирование образования. Нормативы для 5-11-х классов составят 197 тысяч рублей в год на одного ученика. В начальной школе - 171 тысячу. Регионы о таких деньгах могут только мечтать. По результатам московское образование также выделяется. Более половины дипломов победителей Всероссийской олимпиады школьников завоевали москвичи.