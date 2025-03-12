12 Марта 2025
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Заслуженные астраханцы поддерживают назначение Игоря Бабушкина главой комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО

Накануне стало известно, что губернатор Астраханской области возглавил комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников СВО. Указ об этом на днях подписал Президент России Владимир Путин.

Известные астраханцы считают это назначение свидетельством высокого доверия Президента главе региона.

Депутат Государственной Думы РФ Леонид Огуль отмечает: «На предыдущей встрече с главой государства, когда губернатор докладывал президенту о поддержке бойцов СВО и их семей, Владимир Путин отметил, что Игорю Бабушкину проще с ними общаться, потому что он сам служил в одном из боевых подразделений. Мне уже звонили коллеги из Госдумы РФ, они, как и я, воспринимают это назначение как проявление высокого доверия и уважения со стороны президента астраханскому губернатору. Но это и большая ответственность. Я уверен, Игорь Бабушкин достойно с этим справится».

Директор НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Член Общественной палаты РФ Николай Дайхес так прокомментировал назначение: «Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин многое делает для социально-экономического развития региона. Мы видим эти изменения. Помимо того, что он сильный управленец, он ещё и боевой офицер, который точно знает, что нужно бойцам. В Астраханской области губернатором создана мощная система поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе по линии здравоохранения и медицинской реабилитации. Для меня, как для врача, это особенно ценно, учитывая, что мы при поддержке областного правительства открыли в регионе сурдологический центр, где получить медпомощь могут в том числе и бойцы СВО. Открытие центра позволит развить полноценную реабилитацию наших героев, имеющих нарушение слуха. Поэтому я считаю, что Игорь Юрьевич достоин этой должности как никто другой».

Глава села Осыпной Бугор в Приволжском районе Фаиль Бердиев, отец погибшего на СВО Героя России Азамата Бердиева, считает, что это был самый верный выбор: «Я думаю, что кандидатура Игоря Юрьевича Бабушкина на эту должность – самая лучшая. Все мы знаем, что он лично собирает, отвозит и передаёт гуманитарную помощь нашим бойцам в зону специальной военной операции. Можете представить себе чувства бойца, который сидит в окопе, а к нему приходят и говорят: «Там твой губернатор приехал, привёз гуманитарку и хочет с тобой увидеться». Это очень дорогого стоит. Ребята видят, что это не формальный подход, просто отчитаться, а именно проявление заботы главы региона о бойцах, жителях области, которой он руководит. Кроме того, Игорь Юрьевич сам офицер, кавалер Ордена Мужества и не понаслышке знает, что нужно на фронте нашим бойцам».

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, поддержка участников сво, комиссия госсовета


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