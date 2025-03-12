Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ по комбикормовому заводу в Курской области

Четыре человека погибли в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по комбикормовому заводу в селе Козыревка Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, среди погибших – трое мужчин и одна женщина.

Еще один сотрудник получил тяжелые ранения, его доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Второму пострадавшему помощь оказали на месте, он сам отказался от госпитализации.

Также в селе рзрушено здание одного из цехов.

"На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, "БАРС-Курск", представители здравоохранения и органов власти", - написал Хинштейн.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

"Вся необходимая помощь и поддержка со стороны правительства Курской области будет оказана. Раненым – скорейшего восстановления!", - написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный", - говорится в сводке министерства.