Песков: Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "не забегать вперед" в теме о 30-дневном перемирии на Украине.

"Вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считает ли Россия предложение невыгодным для себя.

Песков напомнил, что американские чиновники обещали по различным дипканалам передать Москве детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде.

"Вот сначала мы должны эту информацию получить", - заявил представитель Кремля.

"У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации", - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, 11 марта по итогам переговоров США и Украины Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Вашингтон при этом заявил, что отменяет паузу в обмене разведданными с Киевом и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра". Президент США надеется получить согласие президента РФ Владимира Путина на прекращение огня. Отмечается, что если Москву не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт продолжится.