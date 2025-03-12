В Кремле сочли пагубной подготовку специалистов по невостребованным специальностям

В Кремле высказались о подготовке специалистов по невостребованным специальностям. Заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Бесспорным остаётся одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубно для экономики. Этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть", - цитируют "Ведомости" Пескова.

Такой стала реакция Пескова на предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сократить приём абитуриентов из регионов в столичные вузы.

"Нужно набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома", – сказала Матвиенко и возмутилась тем, что столичные вузы, увеличив приём на платные места, начали "штамповать специалистов" по ненужным профессиям.