В Перми осужден чиновник за взятку в 15,8 миллионов рублей

В Перми осудили бывшего начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта за взятку в сумме 15,8 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Пермский районный суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подсудимый получил взятку через посредника за беспрепятственную приемку и оплату работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги регионального значения.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием колонии строгого режима и штрафом в размере 79,08 млн руб. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе, в органах местного самоуправления на срок пять лет, с конфискацией имущества в размере суммы взятки.

Посредник в передаче взятки ранее осужден, взяткодатель освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением в правоохранительные органы о содеянном.