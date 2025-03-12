Путин в четверг встретится с Лукашенко в Москве

Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии пройдут 13 марта в Москве. Александр Лукашенко посетит Россию с официальным визитом, сообщает Telegram-канал Кремль.Новости

Это первая зарубежная поездка Александра Лукашенко после переизбрания на пост главы Белорусского государства.

Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня.

Также президенты должны подписать ряд совместных документов.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу по поиску редкоземельных металлов в республике.

"Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко.