Польша: Поставки вооружения Украине вернулись к прежнему уровню

Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Как отметил глава МИД Украины, решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув - один из важнейших результатов переговоров в Саудовской Аравии.

Сикорский также уточнил у украинского министра, продолжает ли система Starlink работать на Украине. Сибига это подтвердил, передает РИА Новости.

Кроме того, сообщается, что глава нацразведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной.

Напомним, 11 марта по итогам переговоров США и Украины Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Вашингтон при этом заявил, что отменяет паузу в обмене разведданными с Киевом и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности.