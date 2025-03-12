Почти 3 млрд рублей за два месяца потратили россияне на антидепрессанты

2,8 миллиардов рублей потратили россияне за последние зимние месяцы на антидепрессанты. Они приобрели 3,2 миллиона упаковок. Об этом со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group пишут Ведомости.

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По данным издания, продажи в указанный период оказались рекордными как минимум за пять лет. По сравнению 2023 годом их стоимость выросла почти вдвое.

"Происходит рост физического потребления препаратов данной группы, а также переключение на более современные средства верхнего ценового сегмента", – рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Он отметил, что востребованность в антидепрессантах у россиян выросла на четверть.

Из-за этого в аптеках отмечают замедление спроса на успокоительные биологически активные добавки (БАД). Хотя они значительно дешевле.